Махачкала, 4 декабря, 2024, 20:42 — ИА Регнум. Нарушители, которые незаконно подсоединяются к газораспределительным сетям в Дагестане, должны одуматься и прекратить подобные действия, заявил 4 декабря глава республики Сергей Меликов.

Александр Щербак/ ТАСС

Он предупредил, что такие шаги несут опасность как для тех, кто занимается легальными врезками в газопроводы, так и для родных и близких этих людей.

«Если вам это должен сказать глава республики, то я повторяю: одумайтесь! Подумайте о себе и своих близких!», — отметил Меликов в своём Telegram-канале.

Он также проинформировал, что в посёлке Ленинкент в Махачкале провели рейд, в ходе которого были выявлены и устранены нарушения в газоснабжении более чем 20 частных домов. Глава региона также выразил возмущение, что жители Дагестана продолжают игнорировать его предупреждения.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2018 года село Лесное в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии осталось без газа из-за незаконной врезки газопровод. Жертвами злоумышленников стали жители 280 домов.

В январе 2024 года в Махачкале произошли взрыв газа и пожар в частном жилом доме. Жертвам инцидента стали пять человек. По информации следствия, причиной случившегося стало нарушение требований пожарной безопасности. Речь шла о самовольном демонтаже газового узла, соединённого с газопроводом. Это привело к утечке, взрыву газа и пожару.