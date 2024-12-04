Нижневартовск, Югра, 4 декабря, 2024, 14:46 — ИА Регнум. В Нижневартовске прошла строительно-технологическая конференция «Стройфорум-2024». В мероприятии приняли участие более 300 представителей производственных предприятий, научно-исследовательских и проектных институтов, государственных и общественных структур.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Нижневартовске состоялась конференция «Стройфорум-2024»

Организаторами конференции выступили самарский научный институт «Роснефти» и нефтегазодобывающее предприятие «Роснефти» «Самотлорнефтегаз».

Делегаты обсудили направления развития капитального строительства, в том числе внедрение системных инструментов для повышения эффективности проектирования, внедрение информационного моделирования и календарно-сетевого планирования, а также применение новейших технологий и специализированного программного обеспечения в строительной отрасли.

Кроме того, в рамках научного форума состоялся конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди работников, занятых в области ценообразования и сметного дела в строительстве. В нём приняли участие представители 16 дочерних предприятий компании.

Лучшие результаты на конкурсе показали представители «НК «Роснефть» — НТЦ», «РН-Ванкор», «Харампурнефтегаз». Победители представят компанию на национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech, который пройдет в Екатеринбурге.