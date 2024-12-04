Ялуторовск, Тюменская область, 4 декабря, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Военный комиссар по Ялуторовску, Ялуторовскому и Исетскому районам Тюменской области Родион Хабаров погиб в зоне проведения спецоперации, сообщил 4 декабря глава города Ялуторовска Вячеслав Смелик.

Телеграм-канал Вячеслава Смелика Родион Хабаров

Он отметил, что Хабаров отправился на СВО осенью, он не афишировал своё решение, ушёл «без проводов и речей».

«Вчера мы получили страшную новость, утром 3 декабря Хабаров Р. В. погиб при выполнении боевого задания», — написал Смелик в Telegram-канале.

О дате прощания с офицером власти сообщат дополнительно, добавил он.

Уроженец Ялуторовска Хабаров был потомственным моряком, имел звание капитана второго ранга. Окончил Тихоокеанское высшее военное училище имени Степана Макарова, отдал военной службе 20 лет. В возрасте 42 лет Хабаров уволился в запас из штаба Восточного военного округа и вернулся в родной город, где был назначен военным комиссаром.