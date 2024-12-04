Москва, 4 декабря, 2024, 09:42 — ИА Регнум. Основания для переговоров России и Украины пока отсутствуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Дмитрий Песков

По словам представителя Кремля, многие страны, в числе которых Катар, заявляют, что готовы предоставить свою территорию для проведения российско-украинских переговоров.

«Пока нет никаких оснований для переговоров», — сказал Песков «Известиям».

Он подтвердил, что Катар ведёт активную работу в плане посреднических услуг, эффективно отрабатывает различные сюжеты. Кроме того, отметил Песков, Россия и эмират развивают двусторонние отношения.

Москва признательна Катару и всем другим странам за такую добрую волю, добавил представитель Кремля.