Песков заявил, что оснований для переговоров России и Украины пока нет
Москва, 4 декабря, 2024, 09:42 — ИА Регнум. Основания для переговоров России и Украины пока отсутствуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Дмитрий Песков
По словам представителя Кремля, многие страны, в числе которых Катар, заявляют, что готовы предоставить свою территорию для проведения российско-украинских переговоров.
«Пока нет никаких оснований для переговоров», — сказал Песков «Известиям».
Он подтвердил, что Катар ведёт активную работу в плане посреднических услуг, эффективно отрабатывает различные сюжеты. Кроме того, отметил Песков, Россия и эмират развивают двусторонние отношения.
Москва признательна Катару и всем другим странам за такую добрую волю, добавил представитель Кремля.