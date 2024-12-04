Силы ПВО отражают вражескую атаку в Ростовской области — 1014-й день СВО
Слюсарь: силы ПВО отражают вражескую атаку в Ростовской области — 1014-й день СВО
Новый, 1014-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован массированной вражеской атакой территорий Ростовской области. О том, что с раннего утра 4 декабря силами ПВО в районе Таганрога уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 12 БПЛА, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Он добавил, что пострадавших и разрушений на земле нет.
Над территорией Рязанский области сбиты три беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет, информировал губернатор региона Павел Малков.
Всего перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппаратов, заявили в Минобороны.
Тем временем непосредственно в зоне СВО расчёты САУ «Акация» группировки войск «Запад» уничтожили замаскированный взводный опорный пункт с личным составом и бронетехникой Вооруженных сил Украины (ВСУ).
А военнослужащие инженерных войск группировки «Север» развернули понтонный мост в приграничном районе Курской области. Каждое звено переправы выдерживает до 20 тонн, а в сцепке эта цифра увеличивается пропорционально количеству звеньев.
Таким образом, три звена держат 60 тонн и способны обеспечить переправу любому танку, не говоря уже о лёгкой технике, пояснили в оборонном ведомстве, опубликовав соответствующие видеокадры.
Подробности — в трансляции ИА Регнум.