Новый, 1014-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован массированной вражеской атакой территорий Ростовской области. О том, что с раннего утра 4 декабря силами ПВО в районе Таганрога уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 12 БПЛА, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Он добавил, что пострадавших и разрушений на земле нет.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Над территорией Рязанский области сбиты три беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет, информировал губернатор региона Павел Малков.

Всего перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппаратов, заявили в Минобороны.

Тем временем непосредственно в зоне СВО расчёты САУ «Акация» группировки войск «Запад» уничтожили замаскированный взводный опорный пункт с личным составом и бронетехникой Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3933282" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Работа расчётлв САУ «Акация» группировки войск «Запад»

А военнослужащие инженерных войск группировки «Север» развернули понтонный мост в приграничном районе Курской области. Каждое звено переправы выдерживает до 20 тонн, а в сцепке эта цифра увеличивается пропорционально количеству звеньев.

Таким образом, три звена держат 60 тонн и способны обеспечить переправу любому танку, не говоря уже о лёгкой технике, пояснили в оборонном ведомстве, опубликовав соответствующие видеокадры.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/o0P4ZJyWV" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Курское приграничье. Безопасная переправа военной техники

Подробности — в трансляции ИА Регнум.