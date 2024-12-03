Копенгаген, 3 декабря, 2024, 21:34 — ИА Регнум. Датский Saxo Bank 3 декабря опубликовал «шокирующие предсказания» на 2025 год — список не самых вероятных событий, из-за которых, если они произойдут, мировые рынки может «накрыть мощной волной».

Иван Шилов ИА Регнум

В частности, по мнению аналитиков банка, новая торговая политика администрации избранного президента США Дональда Трампа грозит негативными последствиями доллару, который может подешеветь на 20% к основным валютам и на 30% — к золоту.

Также в прогнозе отмечается, что рынок криптовалют в 2025 году может вырасти в четыре раза и достигнуть объёма 10 трлн долларов — в том числе потому, что Китай и страны БРИКС могут перейти в расчётах на цифровые валюты и офшорный юань.

Аналитики банка также допустили, что в 2025 году власти Китая предпримут беспрецедентные меры по поддержке экономики, вложив в неё до 50 трлн юаней (6,9 трлн долларов).

Как передавало ИА Регнум, в ноябре журнал Economist представил обложку номера с предполагаемыми событиями 2025 года. На представленном изображении видны, в частности, ракета, шприц, значок радиации и песочные часы, а также портреты ряда политических деятелей (президента России Владимира Путина, Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, главы киевского режима Владимира Зеленского).

В статье редактора номера Тома Стэнхеджа отмечалось, что события 2025 года будут определяться победой Трампа на выборах президента США. Автор полагает, что основные для внешней политики США события будут разворачиваться вокруг конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, а также будут связаны с противостоянием Китаю.