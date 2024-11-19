Лондон, 19 ноября, 2024, 16:06 — ИА Регнум. Журнал Economist 19 ноября представил обложку номера с предполагаемыми событиями 2025 года.

Telegram/The Economist

На представленном изображении видны, в частности, ракета, шприц, значок радиации и песочные часы, а также портреты ряда политических деятелей (президента России Владимира Путина, избранного президента США Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, главы киевского режима Владимира Зеленского).

В статье редактора номера Тома Стэнхеджа сказано, что события 2025 года будут определяться победой Трампа на выборах президента США. Автор полагает, что основные для внешней политики США события будут разворачиваться вокруг конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, а также будут связаны с противостоянием Китаю.

Также в числе вероятных тенденций 2025 года упомянуты развитие «чистых» технологий, решение вопроса о дальнейших инвестициях в развитие искусственного интеллекта и неожиданные события, одним из которых может стать новая пандемия.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября после победы на выборах президента США Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Также он неоднократно утверждал, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.

Трамп постарается разорвать связи между Россией, Китаем, Ираном и КНДР и для этого будет «сочетать воинственные угрозы и дружеские отношения», отметили ранее опрошенные американским изданием The Hill эксперты.

Трамп считается самым произраильским лидером за всю историю США, поэтому после его инаугурации вероятна эскалация конфликта на Ближнем Востоке, отмечал в беседе с ИА Регнум политолог-американист, ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.