Москва, 3 декабря, 2024, 20:20 — ИА Регнум. Компании группы «Россети» готовы к работе в статусе системообразующих территориальных сетевых организаций. Об этом заявил заместитель генерального директора по правовому обеспечению «Россетей» Даниил Краинский на международном форуме «Электрические сети».

РИА Новости

Как следует из принятого в 2024 году закона о системообразующих территориальных сетевых организациях (СТСО), в каждом из регионов России с 1 января 2025 года создается единый центр ответственности за надежность электроснабжения потребителей. Правительство РФ разработало критерии определения СТСО, по которым распределительные компании группы «Россети» получили этот статус в 69 субъектах РФ.

«В настоящее время завершатся оформление документов, необходимых для выполнения СТСО функций «одного окна» для потребителей», — заявил Краинский. Он отметил сложности с этим процессом в ряде регионов и муниципальных образований, которые не выполнили свои предусмотренные законодательством обязательства. Он выразил надежду, что эти обязательства будут выполнены до начала функционирования СТСО.

«Также идет активная работа по решению проблемы бесхозяйных энергообъектов», — добавил Краинский. Он добавил, что также продолжается подготовка к реализации других задач, предусмотренных законом об СТСО.