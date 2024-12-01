Париж, 1 декабря, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Войска стран Запада могут разместить на замороженной линии боевого соприкосновения на Украине для обеспечения безопасности Киева. Такое мнение 30 ноября высказал бывший глава военной миссии Франции при ООН Доминик Тренкан.

Иван Шилов ИА REGNUM

В интервью газете Le Parisien Тренкан заявил, что перемирие якобы возможно при продолжении поддержки Западом Киева, чтобы тот не оказался «в слишком ослабленной позиции».

«Чтобы поддерживать прекращение огня, мы размещаем войска на линии разграничения, спрашивая европейские страны, согласны ли они их предоставить. Это было бы косвенным способом их интеграции в процесс. Если на эти войска нападут, НАТО также может вмешаться, чтобы защитить их», — предположил он.

По утверждению французского генерала, после этого Запад будет готов к проведению переговоров, в ходе которых будут определены территория и статус Украины, безопасность для России и всё остальное.

«Мы обсуждаем это месяцами и годами. Но по крайней мере мы остановим [конфликт]», — пояснил Тренкан.

При этом он признал, что предложение главы киевского режима Владимира Зеленского об остановке огня в зоне конфликта путём принятия Украины под «зонтик НАТО» и только после этого начала переговоров с Россией тяжело назвать реалистичным.

«Добиться участия президента России Владимира Путина в переговорах таким образом совершенно нереально. Ставить НАТО во главу угла — это то, что абсолютно неприемлемо для российской стороны», — посетовал французский генерал.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября директор Служба внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Россия категорически отвергает замораживание конфликта на Украине, ей нужен прочный и долгосрочный мир. Он отметил, что дискуссии на Западе о необходимости замораживания конфликта связаны с тем, что Россия полностью владеет инициативой на поле боя.

В СВР России 29 ноября сообщили, что НАТО в последнее время всё больше склоняется к необходимости замораживания конфликта на Украине для восстановления боеспособности украинской армии и подготовки киевского режима к попытке реванша. Уточнялось, что альянс уже разворачивает на контролируемой Киевом территории учебно-тренировочные центры для этого.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 декабря заявил, что западные политики сменили риторику в отношении украинского конфликта и теперь почти не слышно заявлений о их вере в непременную победу Киева. Представитель Кремля так прокомментировал слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, заявившей, что Украине нужно будет переходить к переговорам, когда она будет «в хорошей ситуации».