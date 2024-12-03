Уфа, 3 декабря, 2024, 13:39 — ИА Регнум. В селе Верхнеяркеево в Башкирии завершились работы по обновлению центра детского творчества. Учреждение дополнительного образования площадью более 800 кв. м реконструировано в рамках соглашения о сотрудничестве между «Роснефтью» и регионом.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Башкирии открылся полностью обновленный центр детского творчества

Центр детского творчества расположен в здании 1973 года. В нём реконструировали танцевальный зал, актовый зал, где появились современные мягкие кресла и оборудована сцена. Кроме того, теперь в центре будет работать обновленный кабинет логопеда и другие помещения.

В здании также обновили все инженерные системы, заменены кровля, полы и фасад. Теперь центр детского творчества доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья. Благоустройство территории продолжится весной 2025 года: появятся новые асфальтированные дорожки, клумбы и газоны.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Башкирии открылся полностью обновленный центр детского творчества

В центре детского творчества работает 19 творческих объединений по различным направлениям, рассчитанным на 860 детей. Среди них — кружки конструирования, робототехники и программирования, английского языка, юного эколога, музыкальный, художественный и другие. Дети также принимают активное участие в различных конкурсах, выставках, концертах как районного, так и республиканского уровней.