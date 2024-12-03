Петропавловск-Камчатский, 3 декабря, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Размер выплат для участников спецоперации с Камчатки, которые получили тяжелое ранение, увеличен до 700 тыс. рублей. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«Принял решение увеличить разовые выплаты камчатским военнослужащим за полученные в ходе спецоперации тяжелые ранения до 700 тыс. рублей», — написал губернатор. Он добавил, что ранее военнослужащие с тяжелыми увечьями получали такие же выплаты, как и те, кто столкнулся с легкими травмами.

По мнению губернатора, увеличение выплаты — это справедливая и крайне необходимая мера, которая позволит дополнительно поддержать защитников страны. Ранее размер выплаты составлял 500 тыс. рублей.