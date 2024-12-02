Москва, 2 декабря, 2024, 16:21 — ИА Регнум. XXIX церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон» пройдет 12 декабря на сцене «ВТБ Арены» в Москве.

Проведут церемонию Тимур Батрудинов и Марина Кравец. «Русское радио» на сцене «Золотого граммофона» представит звезда утреннего шоу «Русские перцы» Антон Юрьев.

Напомним, в этом году драгоценные статуэтки от «Русского радио» получат Сергей Лазарев, Дима Билан, Artik&Asti, Слава, Ирина Дубцова, Владимир Пресняков, Ханна, Денис Клявер, Дмитрий Колдун, Reflex, Александр Панайотов, Стас Пьеха и Гузель Хасанова, Александр Шоуа и другие звёздные исполнители.