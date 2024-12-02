Вашингтон, 2 декабря, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Мужчина из Великобритании по имени Льюис Маллан рассказал, что сумел пережить самое смертоносное цунами в Таиланде, произошедшее 26 декабря 2004 года, благодаря вендинговому аппарату с колой. Об этом он сообщил американскому журналу People.

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На момент происшествия Маллану было 16 лет, и он отдыхал в Таиланде с родителями и младшим братом Тео. По словам Льюиса, когда волна стремительно подступала к берегу, среди людей началась паника, в которой они с братом потеряли своих родителей. Он уточнил, что волна быстро охватывала улицы и вскоре затянула его в поток, разделив и с братом.

«Вода подхватывает тебя и сбивает с ног. Я держался за Тео, но через некоторое время сила воды просто оторвала нас друг от друга. Было ощущение, словно я кувыркаюсь в стиральной машине», — передаёт издание слова Маллана.

Мужчина отметил, что благодаря торговому автомату с колой, который он использовал как платформу, у него появилась возможность ухватиться за строительные леса, после чего люди с верхних этажей здания затащили его внутрь и спасли ему жизнь. Тео также смог выжить, братья вскоре воссоединились и отправились в больницу, а затем на родину. Уточняется, что их родители стали жертвами этой катастрофы, как и ещё 230 тыс. человек.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля этого года у берегов Тайваня были зафиксированы мощные землетрясения магнитудой 7,5 и 6,5. Это спровоцировало цунами высотой 30 метров, которое через несколько часов достигло побережья Японии.