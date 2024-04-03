Тайбэй, 3 апреля, 2024, 03:38 — ИА Регнум. Два землетрясения магнитудой 7,5 и магнитудой 6,5 зарегистрированы сейсмологами на Тайване. Об этом 3 апреля сообщает Геологическая служба США (USGS).

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

Подземные толчки зафиксированы в 02:58 мск и в 03:11 мск эпицентр находился на восточном побережье Тайваня, в 18 км и в 11 км на юго-запад от города Хуалянь (проживает более 350 тысяч человек). Очаг первого землетрясения располагался на глубине около 34,8 километров, второго — на глубине 11,8 километров.

По данным ряда СМИ, после землетрясения в некоторых районах Тайваня пропало электричество.

Для японских южных префектур Окинавы и Мияко, а также для островной группы Яэяма где землетрясения ощущались как толчки магнитудой до 4,0, объявлена угроза цунами. Ожидается приливная волна высотой до трёх метров.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА Регнум сообщало о землетрясении магнитудой 4,2, которое произошло в турецком городе Анталье. Информация о пострадавших не поступала.

21 марта землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали сейсмологи в японской префектуре Ибараки. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. Сообщений о сбоях в расположенных в регионе АЭС не было.