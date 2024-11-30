Москва, 1 декабря, 2024, 02:03 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Свердловской области («Единая Россия») и чемпион мира по биатлону Антон Шипулин принял решение не переизбираться на новый срок, так как разочаровался в работе в Госдуме.

Wikijunkie Антон Шипулин

Уточняется, что Шипулину не нравилось в Госдуме с самого начала, а за последнее время он лишь отчётливее понял, что делать там нечего. По этой причине спортсмен не планирует принимать участие в выборах в 2026 году, со ссылкой на источники сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что в настоящее время якобы ведутся переговоры о переходе Шипулина в исполнительную власть. Сам депутат отказался от комментариев.

Шипулину 37 лет, его считают одним из лучших биатлонистов в новейшей истории России. Он является чемпионом мира, многократным призёром мирового первенства. Спортсмен завоёвывал золото в эстафете на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, но впоследствии его лишили награды. Шипулин завершил спортивную карьеру в декабре 2018 года.

В сентябре 2019 года Шипулин победил на выборах в Госдуму РФ по Серовскому округу Свердловской области от партии «Единая Россия». Через два года его переизбрали. Кроме того, Шипулин является заместителем председателя Комитета по физической культуре и спорту.