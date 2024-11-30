Курск, 30 ноября, 2024, 20:18 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшиеся в августе в приграничные районы Курской области, расстреливали гражданские автомобили, когда люди пытались перебраться через мост в Кореневском районе. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщило ТАСС со ссылкой на жительницу села Коренево.

Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/Генеральний штаб ЗСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine

«Стреляли по машинам. Село Коренево и посёлок Коренево разделяет мост, его называют «Долина ветров» в народе. И вот все, кто пытался проехать через «Долину ветров», все были 10-го [августа] расстреляны. В том числе там были и родственники моего мужа», — рассказала женщина.

Собеседница агентства отметила, что из-за постоянных атак ВСУ на мирное население люди просто не могли забрать тела своих погибших родственников в течение двух недель. Также, как сообщила женщина, она и её соседи не стремились покинуть свой район, несмотря на то, что фактически жили два года под обстрелами.

Она рассказала, что атаки ВСУ стали агрессивнее непосредственно перед вторжением украинской армии на территорию Курской области.

«Начиная с июня-июля были бомбёжки, уже и в жилые дома попадали. Мы уже к этому привыкли. [Накануне отъезда] вечером начали сильнее бомбить. Мы 6 августа уезжали. [Снаряды] попадали и в жилые дома, и инфраструктура уже была [побита]», — отметила местная жительница.

Как передавало ИА Регнум 25 ноября, в городе Селидово (Донецкая Народная Республика), который недавно был освобождён российскими войсками, украинские военные убили и сожгли пятерых членов одной семьи. Об этом сообщил очевидец, который вместе с единственным выжившим родственником хоронил горожан. Мужчина рассказал, что в одночасье потерял супругу Ольгу, сына Романа, внука Влада, невестку Ольги и сваху. Останки хоронили в спешке, прямо возле дома, под обстрелами.

Украинские вооружённые формирования 6 августа напали на Курскую область, пытаясь прорваться вглубь региона. Российские военные оттеснили ВСУ к границе и сейчас продолжают выдавливать с территории региона остатки вражеских формирований.