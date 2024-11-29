Москва, 29 ноября, 2024, 20:44 — ИА Регнум. Избирательная кампания главы Липецкой области Игоря Артамонова стала лауреатом премии Ассоциации по связям с общественностью (РАСО). В рамках премии эксперты РАСО оценивали результативность, технологичность и креативность главных политических кампаний этого года. В результате лучшим проектом в сфере коммерческого и политического пиара в номинации «Лучшая кампания действующего губернатора» стала избирательная кампания главы Липецкой области Игоря Артамонова под руководством петербургского специалиста по связям с общественностью и политическим проектам Айка Аджогляна.

РИА Новости/Екатерина Штукина Игорь Артамонов

Как отметили члены жюри, благодаря креативным решениям команде губернатора удалось не только обеспечить рекордную явку избирателей, но и набрать 81,16% голосов избирателей. Такие высокие показатели — большая редкость для региональных выборов, что говорит о высокой вовлечённости избирателей, особенно в ситуации высокой конкуренции — у Игоря Артамонова было четыре конкурента, три из которых представляли парламентские партии.

Получать премию из рук замруководителя управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Алексея Семёнова вышли губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, его первый заместитель Александр Рябченко и Айк Аджоглян, автор стратегии избирательной кампании.