Москва, 29 ноября, 2024, 03:01 — ИА Регнум. Граждане более двадцати стран передали новогодние подарки российским бойцам в зону специальной военной операции (СВО) в рамках акции Россотрудничества «Мы с вами». Об этом 28 ноября сообщила пресс-служба агентства, передаёт «РИА Новости».

ИА Регнум Знакомства с бойцами СВО

В акции «Мы с вами» приняли участие граждане России, проживающие за рубежом, а также граждане Венгрии, Кубы, Перу, Монголии, Панамы, Мексики, Индии, Эфиопии, Гватемалы, Италии, Испании, Белоруссии, Кипра, Турции, Польши, Казахстана, Узбекистана, Китая, Чили, Колумбии, Таиланда и других стран. Целый месяц все желающие приносили в Русские дома за рубежом продукты, тёплые вещи, подарки, письма, детские рисунки и сувениры, которые организаторы отправили в Москву.

При участии советника главы ДНР Яна Гагина груз доставили для подразделений на южнодонецком направлении.

«Эта акция очень ценна. Каждый из наших бойцов понимает, что они бьются не просто за свою землю, но за весь Русский мир», — отметил Гагин.

Советник главы ДНР рассказал, что посылки приходили и из стран, которые являются «оппонентами» России. По словам Гагина, в некоторых странах граждане, передававшие подарки для российских бойцов, рисковали приводом в полицию или могли попасть «на карандаш», так как властями в этих странах не приветствуется поддержка России.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил 18 сентября президент России Владимир Путин, помощь участникам СВО — это общая и личная ответственность глав регионов, а также их гражданский и моральный долг. 29 февраля российский лидер в послании Федеральному собранию призвал органы власти делать всё необходимое для поддержки героев СВО и членов их семей.