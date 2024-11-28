Москва, 28 ноября, 2024, 12:36 — ИА Регнум. В Москве состоится ежегодный инклюзивный фестиваль «Мечты ангела», посвященный Международному дню инвалидов. Мероприятие пройдет 1 декабря в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории.

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Фестиваль открывает новые горизонты для «особенных» молодых звезд. Он объединяет неравнодушных людей, которые готовы помочь детям-инвалидам.

В фестивале примут участие более 70 детей и подростков с особыми возможностями здоровья, солисты МАМТ им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, театр моды «Костюмер», дом моды «Солнечный ангел», ансамбль кавказского танца «Ирбис», студия балета «Трумар балет» и многие другие. Почетным гостем фестиваля стал заслуженный артист России скрипач Граф Муржа. В зале будут присутствовать сотни детей-сирот и детей-инвалидов из социальных учреждений.

Организаторами фестиваля выступают автономная некоммерческая организация центр помощи инвалидам «Творческий дом «Солнечный ангел» и дом моды «Солнечный ангел».