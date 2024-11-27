Москва, 27 ноября, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин совместно с заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой открыл центр женского здоровья в структуре больницы №15 им. Филатова.

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«Это будет крупнейший центр в России, в котором женщины смогут получать профильную медицинскую помощь в течение всей жизни», — говорится в сообщении, опубликованном в среду, 27 ноября, в Telegram-канале московского градоначальника.

Подчёркивается, что там установлена новейшая медтехника, включая маммограф, аппараты УЗИ экспертного класса и всё необходимое оборудование для оказания высококачественной медицинской помощи.

В Центре ведут приём дежурные врачи, к которым можно обратиться без предварительной записи, акушеры-гинекологи, терапевты, врачи-эндокринологи, психологи, работает дневной стационар, школа будущих родителей, кабинеты функциональной диагностики. В результате в одном месте можно будет получить весь спектр медпомощи как для подготовки к рождению ребёнка, так и для сохранения женского здоровья.

Центры будут работать напрямую с родильным домом и гинекологическим отделением больницы, за которыми они закреплены.

В декабре первых пациенток примет ещё один центр женского здоровья — при ГКБ №67 им. Ворохобова на улице Саляма Адиля.

Как передавало ИА Регнум 24 ноября, в правительстве Москвы рассказали о поддержке женщин на каждом этапе материнства. Так, в сентябре в столице стартовал проект «Будет жизнь», помогающий женщинам от 18 до 40 лет планировать беременность, учитывая показатели здоровья и жизненные обстоятельства. Кроме того, на данный момент в столице более 200 молочно-раздаточных пунктов предлагают бесплатное питание для беременных и молодых мам.

При выписке из роддома женщины получают подарочную коробку с необходимыми для ребёнка вещами или же денежную компенсацию в размере 20 тыс. рублей.