Москва, 24 ноября, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Москва поддерживает женщин на каждом этапе материнства, в городе развивается сеть акушерских стационарных и перинатальных центров, создаются комфортные центры женского здоровья, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Олег Елков/ТАСС

Так, в сентябре в столице стартовал проект «Будет жизнь», помогающий женщинам от 18 до 40 лет планировать беременность, учитывая показатели здоровья и жизненные обстоятельства.

Также внедряется новый стандарт оказания акушерско-гинекологической помощи. Все наблюдения пациентки проходят в многопрофильных стационарах, а амбулаторная помощь оказывается в центрах женского здоровья.

Возможности современных перинатальных центров позволяют врачам принять роды любой сложности и выходить неврождённых с низкой массой тела. Кроме того, на данный момент в столице более 200 молочно-раздаточных пунктов предлагают бесплатное питание для беременных и молодых мам.

При выписке из роддома женщины получают подарочную коробку с необходимыми для ребёнка вещами или же денежную компенсацию в размере 20 тыс. рублей.

Как отметила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, власти столицы также повышают уровень оказания медицинской помощи юным пациентам. Так, в городе модернизируют и отстраивают детские поликлиники и больницы. На 2025 год запланировано завершение строительства одного из самых современных детских многопрофильных стационаров.

В Москве также повышается доступность детсадов, отметила Ракова. Для детей более старшего возраста создают все необходимые условия для получения академического образования. К этому моменту в Москве открыто более 130 тыс. кружков и секций, из них 80% доступны для бесплатного обучения.

Как передавало ИА Регнум, число многодетных семей в Москве за последние 10 лет увеличилось в три раза. К этому моменту их уже более 200 тыс., отметил мэр столицы Сергей Собянин.

Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию 29 февраля поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в стране в ближайшие шесть лет. В этой связи глава государства добавил, что РФ будет принимать дополнительные меры для повышения качества жизни семей.