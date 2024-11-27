Магас, 27 ноября, 2024, 19:32 — ИА Регнум. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял участие в открытии двух новых школ и многопрофильного лицея.

Пресс-служба главы и правительства Республики Ингушетии Глава Ингушетии открыл три новых образовательных учреждения

Многопрофильный лицей №1 в сельском поселении Али-Юрт был построен в рамках нацпроекта «Образование». Образовательное учреждение рассчитано на 704 места, и его появление полностью решает вопрос с проблемой двусменного обучения — теперь все учащиеся из Али-Юрта с сентября смогут учиться в первую смену. В лицее будут сочетать классическое образование с новейшими образовательными технологиями.

Выступая на церемонии открытия Махмуд-Али Калиматов отметил, что лицей относится к школам будущего, которые помогают новому поколению получать качественные знания. «Мы продолжим работу по совершенствованию системы образования в Ингушетии, уделяя особое внимание повышению уровня практических знаний молодежи», — заявил он.

Пресс-служба главы и правительства Республики Ингушетии Глава Ингушетии открыл три новых образовательных учреждения

Глава Ингушетии вручил директору образовательного учреждения Милане Хасиевой учредительную грамоту — такой же документ был выдан в начале XIX века Царскосельскому лицею. Махмуд-Али Калиматов осмотрел здание лицея, побывав в учебных классах и административных помещениях. В лицее предусмотрены кабинеты технологии, актовый и спортивный залы, столовая, библиотека, читальный зал, медпункт с современным оснащением, стоматологический кабинет, три гардеробные и административные помещения. На территории лицея имеются зоны отдыха и спортплощадки. В здании есть два пассажирских лифта и созданы условия для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

В тот же день при участии Махмуда-Али Калиматова две новые школы открылись в сельском поселении Сурхахи Назрановского района, суммарно обучаться в них смогут 1424 человека. Появление новых образовательных учреждений позволит полностью перейти на обучение в одну смену со следующего учебного года. Школы оснащены всем необходимым оборудованиям и соответствуют требованиям, предъявляемым я к современным образовательным учреждениям. В них есть кабинеты робототехники, мастерские, спортзалы, актовые залы, компьютерные классы, столовые, медблоки и кабинеты психологической разгрузки.

Пресс-служба главы и правительства Республики Ингушетии Глава Ингушетии открыл три новых образовательных учреждения

На минувшей неделе в республике открылись пять новых школ — в селе Инарки Малгобекского района, а также в городе Сунжа и сельских поселениях Нестеровское и Троицкое.