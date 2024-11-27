Санкт-Петербург, 27 ноября, 2024, 19:01 — ИА Регнум. В Ледовом дворце Санкт-Петербурга 16 марта состоится концерт, на котором выступят лауреаты премии «Золотой граммофон» прошлых лет. Они исполнят хиты, признанные лучшими по версии «Русского радио».

«Русское радио» Лауреаты премии «Золотой граммофон» выступят в Санкт-Петербурге

«Золотой граммофон» стал для артистов одной из ключевых премий. Статуэтку от «Русского радио» исполнителям приносят песни, оказавшиеся на вершине одноименного хит-парада на волнах радиостанции.

На концерте в Санкт-Петербурге выступят ⁠Лариса Долина, ⁠Денис Клявер, Артур Пирожков, Владимир Пресняков, ⁠Dabro и другие артисты.