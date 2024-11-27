Москва, 27 ноября, 2024, 17:20 — ИА Регнум. 28 дочерних предприятий компании «Роснефть» победили в конкурсе «Лидер нефтяной, газовой, нефтегазохимической промышленности в системе социального партнерства». Конкурс проводится Общероссийским профсоюзом работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства, Общероссийским отраслевым объединением работодателей нефтяной и газовой промышленности при поддержке Министерства энергетики РФ.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Предприятия «Роснефти» признали лидерами по социальной ответственности

Высокому результату поспособствовал целый ряд мер компании. В том числе, «Роснефть» предоставляет сотрудникам дополнительную социальную защиту, оказывает содействие их профессиональному росту, а также способствует социально-экономическому развитию регионов. Меры поддержки персонала закреплены в коллективных договорах предприятий.

Среди перечня соцпрограмм — обеспечение безопасных и комфортных условий труда, добровольное медицинское страхование, санаторно-курортное оздоровление, поддержка материнства и детства, организация занятий спортом. Кроме того, работникам предоставляется льготное ипотечное кредитование и помощь в решении жилищных вопросов, улучшение качества жизни работников и их семей, а также корпоративная пенсионная программа.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Предприятия «Роснефти» признали лидерами по социальной ответственности

«Роснефть» внедряет инновационные технологии охраны труда, совершенствует систему индивидуальной ответственности и контроля соблюдения требований безопасного производства работ.

На предприятиях также действуют программы профессионального и личностного развития персонала, адаптационные курсы для молодых специалистов и программа наставничества. Кроме того, компания ежегодно инвестирует более 1 млрд в работу с молодежью и развитие образовательных организаций-партнеров ежегодно превышают 1 млрд рублей. Средства направляются в том числе на программы профориентации для школьников и студентов, где предприятия являются индустриальными партнерами в федеральной программе «Профессионалитет», а также на сотрудничество с вузами и колледжами.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Предприятия «Роснефти» признали лидерами по социальной ответственности

Важной частью корпоративной культуры компании является поддержка трудовых династий и традиционных семейный ценностей.