Москва, 27 ноября, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) на учениях вели огонь «воображаемыми» патронами, имитируя звуки стрельбы собственными ртами. Об этом рассказал пленный украинский боец Александр Михалко.

Кадр из видео

«У нас инструктора говорили на занятиях: стреляем натовскими патронами. А как это? Ну, теми, что… не дают. Ту-ту-ту, губами типа, представляем, что стреляем», — приводит его слова ТАСС.

По словам Михалко, сотрудники ТЦК (украинская версия военкомата) забрали его, когда он находился на реабилитации после продолжительного лечения от туберкулеза.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее украинский военнопленный Владимир Молозин также рассказал, что бойцы ВСУ на учебных стрельбах в Польше проходили обучение на симуляторах. По его словам, военных привели к большому экрану, перед которым стоял американский автоматический станковый гранатомёт MK19. Нужно было стрелять, как в компьютерной игре, но из настоящего оружия.

Ранее в ноябре пленный украинец Максим Мусиец рассказал, что на учебных стрельбах бойцам ВСУ выдавали боеприпасы из Польши, нередко взрывавшиеся в стволах. Бракованными снарядами могло разорвать дуло или газовую коробку, это приводило к травмам среди личного состава.