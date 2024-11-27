Москва, 27 ноября, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 27 ноября поздравил актрису театра и кино Галину Польских с 85-летием.

Вадим Тараканов/ТАСС

«Щедрый, самобытный талант и удивительное обаяние помогли вам заслужить высокое профессиональное признание и любовь зрителей, создать в кинематографе богатую коллекцию ярких, запоминающихся работ, каждая из которых — результат подлинного актерского мастерства и неустанного творческого поиска», — приводит текст поздравления пресс-служба Кремля.

Также президент пожелал Польских здоровья, вдохновения и всего самого доброго.

Актриса родилась 27 ноября 1939 года в Москве. В 1964 году окончила ВГИК и была принята в труппу Театра-студии киноактёра. Польских известна по ролям в фильмах о Великой Отечественной войне, таких как «Обратной дороги нет», «Фронт без флангов», «Фронт за линией фронта». Народная артистка РСФСР (1979), лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1978), член Союза кинематографистов Российской Федерации и Российской академии кинематографических искусств.