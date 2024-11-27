Москва, 27 ноября, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Малайского медвежонка из Московского зоопарка приучили к транспортному боксу. Об этом сообщается в Telegram-канале зоосада.

Пресс-служба Московского зоопарка

Сначала работники зоопарка ставили переноску в игровой комнате, без дверки, чтобы малышка могла спокойно в нее зайти и выйти. Они клали внутрь лакомства, чтобы ей было более интересно подойти к новому предмету и познакомиться.

«Когда малышка привыкла к переноске, спокойно на неё реагировала, мы навесили дверку. Внутрь также клали вкусняшки. Когда она заходила, дверку мы прикрывали, но не до конца, чтобы медведица могла легко её толкнуть и выйти, если захочет», — пояснил ведущий зоотехник отдела «Млекопитающие» Денис Кочатов.

Затем работники зоопарка стали закрывали дверку и постепенно увеличивали время пребывания малышки внутри переноски, подкрепляя успех лакомством. Когда маленькая медведица к этому привыкла, переноску начали поднимать и транспортировать.

Денис Кочатов добавил, что обучение прошло хорошо, в настоящее время медведица может спокойно зайти в переноску сама.

Полугодовалую самку медведицы привезли из Малайзии в рамках природоохранной программы. Ей уже девять месяцев, она хорошо ест, быстро растёт и весит уже более 15 килограммов. Детеныш прошел период адаптации к новым условиям и привык к сотрудникам зоопарка. Москвичи могут принять участие в голосовании на сайте «Активный гражданин» для выбора имени медвежонку. Среди предложенных вариантов — Аврора, Джави, Маша, Сунни, Августа и Злата.