Вашингтон, 27 ноября, 2024, 08:32 — ИА Регнум. Подземную военную базу, заброшенную более 50 лет назад, случайно обнаружили подо льдом Гренландии специалисты NASA. Об этом 26 ноября сообщается на сайте NASA Earth Observatory.

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В рамках исследования ледяного щита Гренландии учёный НАСА Чад Грин с командой специалистов на самолёте со специальным радаром зондировал заснеженные пустоши на севере острова. В 240 км от космической базы Питуффик специалисты неожиданно обнаружили сеть тоннелей, погребённых под толщей снега и льда на глубине около 30 метров.

«Мы поначалу даже не знали, что это такое», — рассказал Алекс Гарднер, специалист по криосфере в Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL), помогавший руководить проектом.

Выяснилось, что радар нашёл остатки так называемого «Лагеря века» — арктической военной базы США, реликта времён Холодной войны. Инженерный корпус армии США в рамках проекта «Ледяной червь» построил в 1959 году целый город, прорезав сеть туннелей в приповерхностном слое ледяного покрова. Предполагалось, что таких городов будет целая сеть и они смогут выдержать даже ядерный удар.

В 1967 году проект свернули, а заброшенная база постепенно ушла под снег и лёд, которые с годами накапливались. В итоге город оказался под ледяным щитом на глубине 30 метров.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Мексике учёные из местного Национального института антропологии и истории обнаружили подземный портал в загробный мир, который использовался древними цивилизациями Мезоамерики. В процессе изучения католической церкви Сан-Пабло-Апостол в городе Древняя Митла на юге Мексики под зданием храма были обнаружены обширные пустоты глубиной до 30 м. Название города переводится как «место мёртвых», и он выполнял роль портала в загробный мир.

В материале говорится, что учёные сейчас продумывают план по изучению всех пустот, что пока не представляется возможным без организации полноценных раскопок, ведь руководство города выступает против.