Мехико, 10 ноября, 2024, 11:00 — ИА Регнум. В Мексике учёные из местного Национального института антропологии и истории обнаружили подземный портал в загробный мир, который использовался древними цивилизациями Мезоамерики. Об этом сообщает «РИА Новости».

Gengiskanhg

В публикации указано, что в процессе изучения католической церкви Сан-Пабло-Апостол в городе Древняя Митла на юге Мексики под зданием храма были обнаружены обширные пустоты глубиной до 30 м.

В материале уточняется, что эти территории населяли индейцы-сапотеки с развитой культурой, а город Митла процветал, будучи одним из крупнейших политических и религиозных центров доколумбовой Мезоамерики.

«С X по XV столетие Митла процветала. Было много храмов, капищ, домов жрецов. Прибывшие сюда в 1520 году испанцы окрестили город «индейским Ватиканом», — отмечено в публикации.

Согласно публикации, индейцы-сапотеки придерживались политеизма (многобожия), вознося свои молитвы божествам Солнца, Луны, грома, кукурузы, рыболовства и многим другим. Отмечено, что сапотеки совершали и человеческие жертвоприношения, а у некоторых капищ находили даже останки детей.

По информации из материала, именно в пустотах под вышеуказанной церковью, основанной испанскими конкистадорами в будущем, проходили жертвоприношения, в том числе и человеческие. Название города переводится как «место мёртвых», и он выполнял роль портала в загробный мир.

В материале говорится, что учёные сейчас продумывают план по изучению всех пустот, что пока не представляется возможным без организации полноценных раскопок, ведь руководство города выступает против.

«Для более точных выводов необходимы раскопки. Но администрация Митлы категорически против. Ведь это может повредить исторический архитектурный ансамбль», — сообщил журналистам археолог Марко Вигато.

В публикации уточняется, что изучение пустот Древней Митлы раскроет учёным множество тайн, связанных с историей цивилизаций Мезоамерики, включая не только самих сапотеков, но и ацтеков и майя.

Как передавало ИА Регнум, 11 сентября археологи нашли в Москве детские игрушки XVI–XIX веков. Среди найденных игрушек были фигурки курочки, человека, коника, сделанные из керамики. Также археологи нашли фрагмент игрушки — голову человека в кепке с большими круглыми глазами.

В июле в Якутске нашли первые на Дальнем Востоке берестяные грамоты. Глава республики рассказал, что найдено девять грамот, которые написаны чернилами скорописью XVII века. Пока удалось прочитать первый фрагмент, в котором говорится о сборе ясака (налог с народов Сибири и Дальнего Востока).