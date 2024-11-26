Киев, 26 ноября, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Воздушную тревогу вечером 26 ноября объявили на всей территории Украины. Данные об этом опубликовали на онлайн-карте министерства цифровой трансформации страны.

Иван Шилов ИА REGNUM

В ряде регионов объявили тревогу в 16:44 мск. Постепенно об угрозе сообщили во всех областях.

Как передавало ИА Регнум, мэр Одессы Геннадий Труханов 25 ноября сообщил о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги. До этого он предупредил о приближении разведывательного дрона.

24 ноября украинское издание «Страна. ua» сообщило, что после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы в Киеве. Также о воздушной опасности предупредили в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Минобороны РФ неоднократно заявляло, что что российские войска в ходе специальной военной операции на Украине наносят удары только по военной инфраструктуре и объектам, использующимся в военных целях.