Ростов, Ярославская область, 26 ноября, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о переименовании Ростова в Ярославской области в Ростов Великий. На заседании 26 ноября депутаты приняли решение единогласно.

Николай Гынгазов/ТАСС

«В сознании жителей Ростова и всей России город всегда был, есть и будет Ростовом Великим», — отметил зампред областной Думы Антон Капралов.

По его словам, жителям не придётся менять паспорта, но в новых документах уже будет указан Ростов Великий. Такая же ситуация будет с вывесками. При ремонте или установке новых название заменят.

В пояснительной записке отмечается, что Ростов Великий — это историческое название города, упоминание о котором датируется 862 годом. Оно продолжает активно использоваться жителями, а также фигурирует в публицистике и научных справочниках.

Законопроект поддержали комитет Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению, правительство России, комитеты Совета Федерации по бюджетам и финансовым рынкам и по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Как сообщало ИА Регнум, летом в Ростове провели опрос, по результатам которого инициативу переименовать город поддержали 58% горожан старше 14 лет — 13 854 человека. Соответствующее решение также поддержали первая в мире женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова и сенатор Александр Русаков.

В июне 2022 года в регионе прошло совещание по реализации проекта «Ростов Великий — духовный центр России». Председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий заявил, что возвращение исторических наименований — разумный, правильный и объективный процесс.