Москва, 26 августа, 2024, 17:49 — ИА Регнум. Правительство России поддержало переименование города Ростова Ярославской области в Ростов Великий, сообщил губернатор области Михаил Евраев.

Александр Джус/ТАСС Праздник Преображения Господня в Ярославской области

«Правительство России поддержало переименование Ростова в Ростов Великий. От федерального правительства получено положительное заключение. Его подписал вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко», — написал Евраев в своём Telegram-канале.

По словам Евраева, соответствующий документ уже направили в Государственную думу. Губернатор также рассчитывает, что все юридические процедуры по данному вопросу завершатся до конца 2024 года.

Сенатор от Ярославской области Наталия Косихина назвала переименование Ростова «важным шагом к новому благополучному будущему» города и его жителей. По её словам, благодаря данной инициативе появится больше возможностей для развития народных художественных промыслов и предпринимательства в целом.

Ранее в Ростове провели опрос, по результатам которого инициативу переименовать город поддержали 58% горожан старше 14 лет — 13 854 человека. Соответствующее решение также поддержали первая в мире женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова и сенатор Александр Русаков.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июня 2022 года в регионе прошло совещание по реализации проекта «Ростов Великий — духовный центр России». Председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий заявил, что возвращение исторических наименований — разумный, правильный и объективный процесс.

Ранее отмечалось, что официально Ростов не назывался Великим ни в советское время, ни до революции. Неофициально его так называют, чтобы подчеркнуть древность города и его значение как религиозного центра.