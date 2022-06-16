Ярославль, 16 июня, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий заявил о планах по переименованию города Ростова в Ростов Великий. Об этом сообщает сайт Ярославской областной думы.

Ростов Великий

15 июня в думе прошло совещание по реализации проекта «Ростов Великий — духовный центр России», которым руководит известный в регионе бизнесмен Олег Жаров. Судя по всему, на этот раз он и выступает инициатором переименования.

Одним из основных вопросов, который обсудили участники встречи, стало «возвращение городу исторического названия — Ростов Великий».

Михаил Боровицкий сказал, что возвращение исторических наименований — разумный, правильный и объективный процесс.

«Сама процедура очень непростая: мы должны подготовить обоснование с опорой на исторические документы, должны просчитать экономическое обоснование, но, главное, необходимо выявить мнение большинства людей, проживающих в Ростове. И только после этого инициировать принятие на уровне Государственной Думы. Но я, надеюсь, в этом вопросе коллеги нас поддержат. Потому как возвращение исторических наименований сегодня, на мой взгляд, — разумный, правильный и объективный процесс», — сказал Михаил Боровицкий.

Первой о планах переименовать Ростов заявила депутат облдумы Лариса Ушакова («Единая Россия») перед выборами депутатов Госдумы, в которых она участвовала. Однако Ушакова проиграла депутату от «Справедливой России» Анатолию Грешневикову и больше о переименовании не вспоминала.

Стоит отметить, что официально Ростов не назывался «Великим» ни в советское время, ни до революции. При этом неофициально его действительно часто называют так, чтобы подчеркнуть древность города, его значение как религиозного центра или чтобы отличить от Ростова-на-Дону.