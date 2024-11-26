Херсон, 26 ноября, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Житель Херсонской области получил 10 лет колонии за перевозку и хранение взрывчатых веществ для совершения терактов по заданию украинских спецслужб. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

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В июле 2022 года мужчина был завербован сотрудниками главного разведывательного управления минобороны Украины и по их заданию перевёз взрывчатку с целью её использования для совершения диверсионно-террористических актов на территории Херсонской области.

«Херсонским областным судом вынесен приговор по уголовному делу, возбуждённому по материалам УФСБ России по Херсонской области, в отношении гражданина РФ, причастного к конфиденциальному сотрудничеству с представителями спецслужб Украины (ст. 275.1 УК РФ), а также к хранению и перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств», — говорится в сообщении ведомства.

Суд приговорил фигуранта дела к 10 годам и шести месяцам лишения свободы и назначил ему штраф в 350 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.

Как передавало ИА Регнум 21 ноября, суд приговорил к 15 годам лишения свободы агента украинских спецслужб, совершившего поджог релейного шкафа на железной дороге в Брянске и задержанного при попытке совершить другую диверсию. Мужчина был признан виновным в приготовлении к совершению диверсии, совершении диверсии и вовлечении несовершеннолетнего лица в совершение преступления. Несовершеннолетний, дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, был признан виновным в совершении диверсии.