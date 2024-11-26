Николаев, Украина, 26 ноября, 2024, 08:11 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по аэродрому и складу в Староконстантинове в Хмельницкой области Украины. Об этом 26 ноября сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«А ночью сегодня били… В Староконстантинов: аэродром и склад», — сообщил Лебедев в своём Telegram-канале.

Также он отметил, что удары были нанесены по объектам в Тернополе и Тернопольской области по полигону и месту хранения техники. Кроме того, ВС РФ ударили по пунктам временной дислокации украинской армии, по предприятию, производящему дроны, и по ремонтному цеху в Киеве и Киевской области.

По данным Лебедева, удары также были нанесены в Одесской области по объектам в портах Белгород-Днестровска и Ильичёвска.

Минобороны России не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам в Хмельницкой, Тернопольской, Одесской, Киевской областях и в Киеве.

Как сообщало ИА Регнум, на южнодонецком направлении экипаж российского танка Т-80 нанёс удар по опорному пункту ВСУ, обеспечив наступление штурмовых групп. Командир танкового взвода с позывным Уфа рассказал, что танкисты вышли на огневую позицию на расстоянии прямого выстрела.