Киев, 25 ноября, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Трое украинцев, пытаясь сбежать из страны в Венгрию, едва не замерзли в приграничной реке Тисе. Об этом 25 ноября сообщила пограничная служба Украины.

Сергей Корсун ИА Регнум

По информации ведомства, мужчины заплатили проводникам, чтобы они показали, где можно переплыть реку на лодке. Но нарушители границы столкнулись с сильным течением.

«Ледяное течение их остановило, а спасло только дерево посреди реки, за которое удалось зацепиться», — говорится в сообщении.

Украинские пограничники вытащили мужчин на берег. На них также составили протоколы.

Как передавало ИА Регнум, военнообязанные мужчины на Украине зачастую рискуют жизнью, чтобы сбежать из страны и не попасть в армию. В сентябре пятеро уклонистов пытались уйти в Белоруссию по минному полю. Их всех задержали украинские пограничники.

Многие также пытаются сбежать с Украины через Тису, хотя это опасно из-за сильного течения. 23 ноября украинские пограничники поймали на реке четверых мужчин, которые плыли на резиновой лодке. Они заплатили за организацию этого маршрута по $10 тыс.