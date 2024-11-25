Трое украинцев едва не замёрзли в Тисе, пытаясь сбежать в Венгрию
Киев, 25 ноября, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Трое украинцев, пытаясь сбежать из страны в Венгрию, едва не замерзли в приграничной реке Тисе. Об этом 25 ноября сообщила пограничная служба Украины.
По информации ведомства, мужчины заплатили проводникам, чтобы они показали, где можно переплыть реку на лодке. Но нарушители границы столкнулись с сильным течением.
«Ледяное течение их остановило, а спасло только дерево посреди реки, за которое удалось зацепиться», — говорится в сообщении.
Украинские пограничники вытащили мужчин на берег. На них также составили протоколы.
Как передавало ИА Регнум, военнообязанные мужчины на Украине зачастую рискуют жизнью, чтобы сбежать из страны и не попасть в армию. В сентябре пятеро уклонистов пытались уйти в Белоруссию по минному полю. Их всех задержали украинские пограничники.
Многие также пытаются сбежать с Украины через Тису, хотя это опасно из-за сильного течения. 23 ноября украинские пограничники поймали на реке четверых мужчин, которые плыли на резиновой лодке. Они заплатили за организацию этого маршрута по $10 тыс.