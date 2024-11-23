Киев, 23 ноября, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Группа уклонистов попыталась переплыть реку Тису на надувной лодке, но попалась пограничникам, сообщает Госпогранслужба Украины в Telegram-канале.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Четверо нарушителей пытались переплыть полноводную Тису, заплатив по 10 тысяч долларов организатору за «безопасный маршрут», — сказано в публикации.

По данным украинского ведомства, уклонистам пообещали предоставить «безопасный маршрут», однако их задержали на надувной лодке у границы с Венгрией. В дальнейшем мужчин привлекут к ответственности, добавили в Госпогранслужбе.

На Украине регулярно становится известно о попытках уклонистов покинуть страну, переплыв воды пограничной реки Тисы. Так, 6 июля четверо уклонистов были со стрельбой задержаны пограничниками. Они планировали переплыть реку на надувных кругах. Двое мужчин попробовали сбежать от пограничников, однако попытка оказалась неудачной.

Как передавало ИА Регнум, 7 июня стало известно, что на украинском берегу Тисы возвели забор из колючей проволоки. Ранее двое уклонистов с Украины утонули в реке Тисе при попытке сбежать от мобилизации в Румынию. Тела погибших были найдены пограничниками во время патрулирования украинско-румынской границы.

Всеобщую мобилизацию на Украине объявили в марте 2022 года. В ряды ВСУ призывали мужчин 27–60 лет. В апреле 2024 года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о снижении мобилизационного возраста до 25 лет.