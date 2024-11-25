Москва, 25 ноября, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Аккаунт французского модного журнала Elle выложил фотографию Никольской улицы в центре Москвы с подписью «Огни Лондона». Данная публикация была размещена в аккаунте журнала на платформе X (бывш. Twitter).

Александр Вильф/РИА Новости

На заднем плане фотографии видны башни Кремля и стены Главного универсального магазина (ГУМ).

Впрочем, обмануть подписчиков журналу не удалось. Так, в комментариях под публикацией один из них прикрепил фотографию Спасской башни и подписал: «А это тогда Биг-Бен?»

Скриншот

Как передавало ИА Регнум, занимавший ранее пост постоянного представителя США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор опубликовал на своей странице в Twitter фотографию из гетто в Польше, выдав её за снимок депортации крымских татар в 1944 году. На «оплошность» американского дипломата обратили внимание в посольстве России в Вашингтоне, назвав её плохой попыткой подражать украинской тактике в подходе к истории.