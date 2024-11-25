Киев, 25 ноября, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Власти Киева рекомендовали горожанам не выходить на улицу из-за ухудшения состояния воздуха. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба киевской городской администрации.

AP/TASS/Andrew Kravchenko

Отмечается, что в украинской столице наблюдается «временное» ухудшение состояния воздуха, при этом радиационный фон в городе в норме. Возможно, причиной описанного явления стали метеорологические условия, в частности, низкая скорость ветра, уточнили в администрации.

«До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуется закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить много воды. Если есть очиститель воздуха, то включать на максимум», — говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября заместитель руководителя госагентства водных ресурсов Украины Игорь Гопчак рассказал, что страна понесла убытки в размере 10 млн долларов из-за загрязнения реки Десны. По его словам, загрязнение уже дошло до Киевской области.

До этого заместитель директора «Киевводоканала» Владимир Костюк заявил, что власти Киева будут вынуждены использовать альтернативные источники водоснабжения из-за загрязнения Десны. Он уточнил, что альтернативы водозабору из этого водоёма на данный момент нет, а ситуация с загрязнением реки лишь усугубляется.