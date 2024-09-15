Киев, 15 сентября, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Украина понесла убытки на сумму 10 млн долларов после загрязнения реки Десна, сообщил 15 сентября заместитель госагентства водных ресурсов страны Игорь Гопчак в эфире телеканала «Рада».

Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine

«Предварительно, убытки экологии Украины составили 415 млн гривен (10 млн долларов), это по последним подсчётам госэкоинспекции», — сказал он.

Гопчак отметил, что загрязнение дошло до Киевской области, при этом основная концентрация остаётся в Черниговской области.

Ранее замдиректора «Киевводоканала» Владимир Костюк информировал, что киевские власти будут вынуждены использовать альтернативные источники водоснабжения из-за загрязнения Десны. При этом, по его словам, альтернативы водозабору из этого водоёма сегодня нет, а ситуация с загрязнением реки лишь усугубляется.

Костюк подчеркнул, что потеря такого источника водоснабжения приведёт к серьёзным последствиям и разбалансировке всей системы.

Украинские спикеры в качестве основной версии называли повреждение очистительных сооружений сахарного завода, который находится в посёлке Тёткино Глушковского района в Курской области. Эту версию озвучил и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.