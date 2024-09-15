На Украине подсчитали убытки от загрязнения реки Десна
На Украине сообщили об убытках на $10 млн после загрязнения реки Десна
Киев, 15 сентября, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Украина понесла убытки на сумму 10 млн долларов после загрязнения реки Десна, сообщил 15 сентября заместитель госагентства водных ресурсов страны Игорь Гопчак в эфире телеканала «Рада».
«Предварительно, убытки экологии Украины составили 415 млн гривен (10 млн долларов), это по последним подсчётам госэкоинспекции», — сказал он.
Гопчак отметил, что загрязнение дошло до Киевской области, при этом основная концентрация остаётся в Черниговской области.
Ранее замдиректора «Киевводоканала» Владимир Костюк информировал, что киевские власти будут вынуждены использовать альтернативные источники водоснабжения из-за загрязнения Десны. При этом, по его словам, альтернативы водозабору из этого водоёма сегодня нет, а ситуация с загрязнением реки лишь усугубляется.
Костюк подчеркнул, что потеря такого источника водоснабжения приведёт к серьёзным последствиям и разбалансировке всей системы.
Украинские спикеры в качестве основной версии называли повреждение очистительных сооружений сахарного завода, который находится в посёлке Тёткино Глушковского района в Курской области. Эту версию озвучил и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.