Москва, 25 ноября, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Москва изобилует продовольственными товарами, так как поставщики и товаропроизводители видят в ней огромный рынок сбыта, где всегда найдётся свой потребитель. Об этом сообщил председатель правления Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Каждый житель Москвы может выбрать — где приобретать продукты питания, ехать ли на выходных в торговый центр или крупный сетевой супермаркет, заказывать ли продукты на дом по интернету или покупать их в близлежащем магазинчике у дома. Есть предложения на любой вкус и кошелек», — рассказал Недзвецкий.

По его словам, онлайн-торговля продуктами питания растет, и маркетологи прочно занимают свою нишу в этой сфере. Такой способ торговли даёт доступ на московский рынок большому количеству производителей, а также фермерским хозяйствам, которым сложно стать поставщиками крупных торговых сетей.

Торговые сети также ориентируются на различные финансовые возможности потребителей. Так, они создают экономичные линейки как базовых продуктов питания, так и продуктов премиум-сегмента — стейк из мраморной говядины, морепродукты и многие другие товары. Недзвецкий добавил, что растёт и доступность продуктов, которые в целом можно отнести к премиальному уровню: стейки уже давно присутствуют в сетях бюджетного класса, продаются по акционным предложениям и доступны любому потребителю.

Москва уже давно перестала полагаться на импортные товары, так как столица является важнейшим рынком сбыта для отечественных производителей. Доля российских продуктов питания на прилавках уже приближается к 90%. Недзвецкий пояснил, что в последнее время людей перестали привлекать импортные товары, и, похоже, все больше людей отдают предпочтение российским брендам. Это важный поворотный момент в повышении осведомлённости потребителей — москвичи массово осознали, что почти все качественные продукты могут быть изготовлены в России и не требуют поставок из-за рубежа.