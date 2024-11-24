Техас, США, 25 ноября, 2024, 01:03 — ИА Регнум. В Техасе в возрасте 83 лет умер первый ведущий американского телевизионного шоу Wheel of Fortune («Колесо фортуны») Чак Вулери. Об этом сообщило 24 ноября агентство Bloomberg.

TLeopold/Global Look Press Чак Вулери

Российское «Поле чудес» стало аналогом Wheel of Fortune. Шоу выходит в разных форматах на телеканалах нескольких стран мира.

Вулери стал первым ведущим американского «Поля чудес». Он вёл шоу на телеканале NBC с 1975 по 1981 год. Чак Вулери был ведущим более 10 различных передач на радио и телевидении.

Умер телеведущий в своём доме. Рядом с ним находилась его жена Кристен.