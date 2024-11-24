Москва, 24 ноября, 2024, 20:25 — ИА Регнум. Композитор Павел Карманов скончался в возрасте 54 лет, сообщается 24 ноября на официальном сайте Союза композиторов России.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Композитор Павел Карманов

«Ушёл из жизни композитор Павел Карманов, член Союза композиторов России и Союза московских композиторов. Союз композиторов России выражает соболезнования родным и друзьям Павла Карманова», — сказано в сообщении.

Павел Карманов был автором произведений для камерных ансамблей, для голоса в сопровождении инструментального ансамбля, хоровых и симфонических сочинений, а также музыки для кино и телевидения. В числе известных киноработ композитора — фильм о балерине «Большой» Валерия Тодоровского, военная драма «Враги» Марии Можар и другие.

Кроме того, Карманов сотрудничал с ансамблем современной музыки, Юрием Башметом, Алексеем Любимовым и другими музыкантами. С 2000 по 2017 год он выступал в составе московской рок-группы «Вежливый отказ», где был пианистом и флейтистом.