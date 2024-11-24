Казань, 24 ноября, 2024, 06:32 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи взял под личный контроль инцидент, в ходе которого два студента-иранца Казанского федерального университета (КФУ) были задержаны после конфликта в визовом центре, а позднее освобождены. Об этом в соцсетях сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

ИА Регнум Аббас Аракчи

Посол подтвердил, что студентов освободили, их состояние удовлетворительное, за исключением небольшого синяка у одного из студентов.

Джалали заверил, что Аббас Аракчи также держит ситуацию с иранскими студентами на постоянном контроле.

Как сообщало ИА Регнум, посол Ирана в России Казем Джалали осудил задержание иранских студентов в Казани и призвал наказать полицейских, которые это задержание проводили. Он назвал действия правоохранителей неподобающими.

При этом дипломат отметил, что по инциденту уже достигнуты «хорошие результаты», и выразил надежду, что меры будут приняты «в срочном порядке».

22 ноября у здания Казанского федерального университета произошла массовая драка с участием иностранных студентов. Причиной конфликта стал спор за место в очереди на оформление документов.

МВД сообщило о задержании нескольких иностранных граждан. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. В вузе заявили, что с участниками инцидента провели профилактическую беседу.