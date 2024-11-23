Казань, 23 ноября, 2024, 17:49 — ИА Регнум. Посол Ирана в России Казем Джалали осудил задержание иранских студентов в Казани и призвал наказать полицейских, которые это задержание проводили.

Иван Шилов ИА Регнум

На своей странице в соцсети Х (Twitter) посол назвал действия правоохранителей неподобающими.

«Любое неподобающее поведение в отношении иранских студентов и граждан подлежит осуждению, и российские ответственные должностные лица должны отвечать за такие печальные события», — написал Джалали.

При этом дипломат отметил, что по инциденту уже достигнуты «хорошие результаты», и выразил надежду, что меры будут приняты «в срочном порядке».

«116.ru» ранее сообщал, что 22 ноября у здания Казанского федерального университета произошла массовая драка с участием иностранных студентов. По этим данным, причиной конфликта стал спор за место в очереди на оформление документов.

МВД сообщило о задержании нескольких иностранных граждан. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. В вузе заявили, что с участниками инцидента провели профилактическую беседу.

Как передавало ИА Регнум, в конце октября массовая драка произошла в подмосковном Пушкино. По данным полиции, две компании молодых людей вступили в словесную перепалку, которая переросла в потасовку. О пострадавших не сообщалось.