Киев, 24 ноября, 2024, 04:57 — ИА Регнум. На Украине ночью 24 ноября воздушную тревогу объявили в Киеве.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены предупредили население столицы об опасности с воздуха в 04:25 мск.

Также тревогу объявили в Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 24 ноября взрывы прогремели в районе Сум, а также в городе Ромны в Сумской области.

Серия взрывов ночью 22 ноября прозвучала в Сумах на Украине. Сигнал тревоги, предупреждающий об опасности с воздуха, был также включён в Киевской, Черниговской и Полтавской областях.