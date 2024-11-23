Дербент, Дагестан, 23 ноября, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения мемориала с Вечным огнём в Дербенте. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы ведомства.

Александр Демьянчук/ТАСС Мемориал «Скорбящая мать» в Дербенте

В Республике Дагестан в парке Воинской Славы неизвестный мужчина совершил противоправные действия у памятника «Скорбящая мать». Сотрудники регионального СУ СК выясняют обстоятельства произошедшего, а в самом комитете поручили возбудить уголовное дело.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Республике Дагестан Беляеву Д. В. возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах», — говориться в сообщении.

Как передают журналисты ТАСС, нарушителем оказался бездомный Уружбек Магомедов. Об этом рассказал руководитель пресс-службы местной мэрии Тельман Раджабов.

«Гражданину 62 года, он ведет бездомный образ жизни. Его часто видели пьяным и в неадекватном состоянии на улицах города. Неоднократно доставлялся в отдел полиции. Сейчас Уружбек Магомедов находится в ОМВД по городу Дербенту, где на него возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ», — сообщил он.

18 ноября Тверской суд Москвы приговорил двух москвичей к 2,5 и 3 годам за осквернение стихийного мемориала участникам СВО. Мужчины отправятся отбывать срок в колонии-поселении.

Как ранее передавало ИА Регнум, в Новгородской области подростки поджарили маршмеллоу на Вечном огне мемориала «Победа». По данному факту была организована проверка по признакам осквернения символов воинской славы России, совершенного публично.