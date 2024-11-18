Москва, 18 ноября, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы приговорил двух москвичей к 2,5 и 3 годам за осквернение стихийного мемориала участникам СВО. Мужчины отправятся отбывать срок в колонии-поселении.

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Сам инцидент произошёл в марте, когда фигуранты надругались над стихийным мемориалом, воздвигнутым бойцам СВО в центре Москвы. Суд признал Голикова Даниила Валерьевича и Козловского Андрея Владимировича виновными.

Мужчинам вменяются две статьи уголовного кодекса: об уничтожение либо повреждение воинских захоронений, памятников и других мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества, а также вандализм.

12 ноября Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении литовского активиста Валдиса Барткевичюса. Как сообщало ИА Регнум, он осквернил памятник Воинам-Освободителям в Курской области. Ранее он публично оправдал теракт в «Крокус Сити Холле» в Москве, а в Вильнюсе принёс ведро с фекалиями к стихийному мемориалу жертвам трагедии.