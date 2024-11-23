Москва, 23 ноября, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки нанесли удары по военным аэродромам Украины, проинформировал 23 ноября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов», — сообщили в Минобороны.

Кроме того, в оборонном ведомстве добавили, что российские бойцы нанесли удар по скоплению живой силы и военной техники противника в 149 районах.

19 ноября российские бойцы также нанесли удары по аэродромам и объектам энергетики, которые обеспечивают деятельность военно-промышленного комплекса Украины.

18 ноября оборонное ведомство сообщило, что за сутки оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, обеспечивающим деятельность ВПК объектам энергетики.

Как передавало ИА Регнум, 22 ноября Минобороны проинформировало, что российские войска за неделю нанесли 30 ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал».