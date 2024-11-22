Самара, 22 ноября, 2024, 19:42 — ИА Регнум. Концерт комика Гурама Демидова отменили в Самаре после «шутки» про Иисуса Христа, сообщает Telegram-канал Baza.

Кадр из видео

На одном из выступлений российский стендап-комик сказал, что «Бог с русскими», потому что «открыл сеть алкомаркетов». На подобную «шутку» отреагировали активисты движения «Сорок сороков», предположив, что артист глумится над чувствами верующих и плохо высказывается о русских.

В своем Telegram-канале общественные деятели попросили подписчиков отправить обращения в Следственный комитет, а также попросили у региональных прокуратуры и МВД не оставить ситуацию без внимания.

По данным канала, назначенный на 22 ноября концерт отменили, представители движения предположили, что это случилось благодаря их действиям.

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